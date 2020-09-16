09:44  16 сентября
В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
13:19  16 сентября
ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2020, 11:30 7

Рейтинг Зеленского опустился ниже 30% - опрос

16 сентября 2020, 11:30 7
Читайте також українською мовою
Поддержка действующего президента продолжает падать
Поддержка действующего президента продолжает падать
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Если бы выборы состоялись в начале сентября 2020 года, президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29,2% граждан, которые будут участвовать в голосовании и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

По данным социологов, полтора месяца назад его президентский рейтинг составлял чуть более 30%.

За Юрия Бойко планируют голосовать 15,5% респондентов, за Петра Порошенко - 14%, Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,3% опрошенных, Игоря Смешко - 6,4%.

Количество респондентов, которые не определились с кандидатом, составляет около 14%.

Также количество украинцев, которые доверяют президенту Владимиру Зеленскому ниже, чем количество, тех, которые не доверяют.

В частности, совсем не доверяют президенту 42% опрошенных, скорее не доверяют - 11%.

Полностью доверяют президенту только 15% респондентов, еще 26 - скорее не доверяют.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" в период с 3 по 6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.

Владимир Зеленский рейтинг опрос президент социология
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин предлагает увеличить финансирование Офиса президента почти на 40%
15 сентября 2020, 21:37
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
15 сентября 2020, 19:11
Россия опровергла заявление Зеленского о согласии на участие в нормандском саммите
15 сентября 2020, 18:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »