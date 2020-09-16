Рейтинг Зеленского опустился ниже 30% - опрос

Поддержка действующего президента продолжает падать

Поддержка действующего президента продолжает падать

Фото: Офис президента

Если бы выборы состоялись в начале сентября 2020 года, президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29,2% граждан, которые будут участвовать в голосовании и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

По данным социологов, полтора месяца назад его президентский рейтинг составлял чуть более 30%.

За Юрия Бойко планируют голосовать 15,5% респондентов, за Петра Порошенко - 14%, Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,3% опрошенных, Игоря Смешко - 6,4%.

Количество респондентов, которые не определились с кандидатом, составляет около 14%.

Также количество украинцев, которые доверяют президенту Владимиру Зеленскому ниже, чем количество, тех, которые не доверяют.

В частности, совсем не доверяют президенту 42% опрошенных, скорее не доверяют - 11%.

Полностью доверяют президенту только 15% респондентов, еще 26 - скорее не доверяют.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" в период с 3 по 6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.