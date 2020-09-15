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15 сентября 2020, 18:46 4

Полиция открыла еще 5 дел за нарушение избирательного процесса

15 сентября 2020, 18:46 4
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Больше всего случаев нарушений зафиксировано в Донецкой области
Больше всего случаев нарушений зафиксировано в Донецкой области
Фото: flickr
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За прошедшие сутки правоохранительные органы открыли пять уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса при подготовке к местным выборам.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает RegioNews.

На протяжении суток в полицию поступило 17 заявлений и сообщений, связанных нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой - 7, по 3 в Днепропетровской и Черкасской, 2 - Киевской, по 1- в Полтавской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что с 5 сентября было зарегистрировано 242 сообщения о нарушениях, связанных с выборами.

Больше всего сообщений поступило в Донецкой области - 53, за ней идет Киев, где выявлен 31 случай, и Днепропетровская область - 28.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 26 уголовных правонарушениях: 15 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 11 - связанные с избирательным процессом", - отмечают правоохранители.

Также было составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, Аваков уверяет, что в МВД есть четкий план относительно контроля предвыборного процесса, министр призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон.

нарушения полиция Местные выборы Уголовная ответственность фальсификации выборов
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