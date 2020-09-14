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14 сентября 2020, 15:04 6

Более 500 школьных классов по всей Украине находятся на "удаленке"

14 сентября 2020, 15:04 6
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Уже 37 школ полностью переведены на дистанционное обучение
Уже 37 школ полностью переведены на дистанционное обучение
Фото: flickr
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей. С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая COVID-19 среди учеников и 296 - среди учителей", - добавил Шмыгаль.

По его словам, чтобы обеспечить школы средствами индивидуальной защиты и не только, правительство уже предложило парламенту проголосовать за законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Напомним, с 14 сентября киевские школы переходят на работу в условиях "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.

коронавирус Кабмин карантин школа Денис Шмыгаль
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