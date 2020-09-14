Более 500 школьных классов по всей Украине находятся на "удаленке"

Уже 37 школ полностью переведены на дистанционное обучение

Уже 37 школ полностью переведены на дистанционное обучение

Фото: flickr

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей. С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая COVID-19 среди учеников и 296 - среди учителей", - добавил Шмыгаль.

По его словам, чтобы обеспечить школы средствами индивидуальной защиты и не только, правительство уже предложило парламенту проголосовать за законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Напомним, с 14 сентября киевские школы переходят на работу в условиях "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.