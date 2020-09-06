"Будем работать слажено и эффективно": Разумков опроверг слухи об отставке Кабмина

От народных депутатов таких заявлений не поступало, подчеркнул спикер

От народных депутатов таких заявлений не поступало, подчеркнул спикер

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Как передает RegioNews, об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", – прокомментировал Разумков.

Также спикер подчеркнул, что не стоит говорить об отставке правительства.

Пока нет таких ни предложений от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета Министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", – резюмировал спикер Рады.

Напомним, как отмечалось ранее, Кабмин хочет добиться 7% ставки для кредитов в гривне.