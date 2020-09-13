Глобальних ротацій в Кабміні найближчим часом не буде - Разумков

Голова Верховної Ради не виключає окремі заміни в економічному блоці уряду

Голова Верховної Ради не виключає окремі заміни в економічному блоці уряду

Фото: 24 канал

Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом не варто очікувати глобальних перестановок у Кабінеті Міністрів, а нинішня Верховна Рада допрацює до кінця своєї каденції.

Про це сам Разумков розповів в ефірі телеканалу NewsOne, пише RegioNews.

Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна Рада України, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - заявив спікер.

За словами голови Ради, на сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання парламенту.

Також, на думку Разумкова, найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок у Кабінеті міністрів України.

Не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу погодитись, з чимось, я думаю, ні. Але сьогодні говорити під час бюджетного процесу, - я хотів би нагадати, що до 15 вересня уряд повинен подати до Верховної Ради проект бюджету на наступний рік, - і в умовах тих викликів, які постали перед державою як всередині, - це і боротьба з коронавірусом, ви бачите зростання показників фактично щодня, - і інші важливі аспекти нашого існування, - це і війна, і соціально-економічний стан у державі, - говорити про глобальну трансформацію Кабінету міністрів сьогодні і найближчим часом, я думаю, не варто", - сказав Разумков.

На уточнююче питання, чи можуть бути ротації в економічному блоці Кабміну, Разумков відповів, що теоретично такий варіант можливий.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков заявив, що відставка уряду України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля перед місцевими виборами малоймовірна.