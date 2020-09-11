Зеленский планирует приехать в Одессу
Цель визита пока не уточняется
Цель визита пока не уточняется
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 сентября, приедет в Одесскую область с рабочим визитом.
Об это анонсирует пресс-служба Одесской ОГА, передает RegioNews.
Программа мероприятий пока неизвестна. В облгосадминистрации отметили, что маршрут президента станет известен ближе к вечеру.
Его ждали в Одессе еще 3 сентября, на подъем затонувшего танкера Delfi, но визит так и не состоялся.
Предполагается, что основная цель приезда – встреча со сторонниками и представление кандидата в мэры от "Слуги народа".
Ранее сообщалось, что заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.
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