Зеленский планирует приехать в Одессу

Цель визита пока не уточняется

Цель визита пока не уточняется

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 сентября, приедет в Одесскую область с рабочим визитом.

Об это анонсирует пресс-служба Одесской ОГА, передает RegioNews.

Программа мероприятий пока неизвестна. В облгосадминистрации отметили, что маршрут президента станет известен ближе к вечеру.

Его ждали в Одессе еще 3 сентября, на подъем затонувшего танкера Delfi, но визит так и не состоялся.

Предполагается, что основная цель приезда – встреча со сторонниками и представление кандидата в мэры от "Слуги народа".

Ранее сообщалось, что заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.