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11 сентября 2020, 12:29 6

"Наркоферма" на болоте: полицейские Киевщины ликвидировали элитный посев конопли

11 сентября 2020, 12:29 6
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Каждое растение было высажено в отдельный горшок
Каждое растение было высажено в отдельный горшок
Фото: Нацполиция
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В Сквирском районе Киевской области правоохранители обнаружили и ликвидировали посев конопли в труднодоступной части леса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Полицейские нашли на плантации хозяйственный инвентарь, поливалку, ведра и удобрения. В общем насчитали 258 кустов конопли. По ценам "черного рынка" стоимость изготовленного из них наркотика может превышать 5 млн грн.

Злоумышленники продумали все до мелочей. Коноплю высадили рядом с болотом – там, где местные обычно не ходят. Каждый куст проростал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами и имели специальные опоры", - сообщили правоохранители.

Начато расследование по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Напомним, что на Днепропетровщине силовики поймали группировку по торговле наркотиками.

лес наркотики уголовное дело полиция Нацполиция
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