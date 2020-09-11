"Наркоферма" на болоте: полицейские Киевщины ликвидировали элитный посев конопли

Каждое растение было высажено в отдельный горшок

Каждое растение было высажено в отдельный горшок

Фото: Нацполиция

В Сквирском районе Киевской области правоохранители обнаружили и ликвидировали посев конопли в труднодоступной части леса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Полицейские нашли на плантации хозяйственный инвентарь, поливалку, ведра и удобрения. В общем насчитали 258 кустов конопли. По ценам "черного рынка" стоимость изготовленного из них наркотика может превышать 5 млн грн.

Злоумышленники продумали все до мелочей. Коноплю высадили рядом с болотом – там, где местные обычно не ходят. Каждый куст проростал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами и имели специальные опоры", - сообщили правоохранители.

Начато расследование по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Напомним, что на Днепропетровщине силовики поймали группировку по торговле наркотиками.