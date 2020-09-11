Мэр Ивано-Франковска передумал открывать школы города

Власти решили разрешить посещение только детских садов

Власти решили разрешить посещение только детских садов

Фото: Facebook

Принимая во внимание попадание в "красную" зону карантина, школы Ивано-Франковска будут работать дистанционно.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Однако местные власти все же решили разрешить работу детских садов с 14 сентября.

С понедельника мы начинаем запуск наших детских садов. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в наших садах. По школам, я бы очень хотел, чтобы мы открыли их, но видите, что нам продлили красную зону. Мы все-таки переходим на дистанционное обучение в школах", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что посещение дошкольных учреждений не обязательно, и решение должны принимать родители.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоны по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.