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11 сентября 2020, 12:47 6

Мэр Ивано-Франковска передумал открывать школы города

11 сентября 2020, 12:47 6
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Власти решили разрешить посещение только детских садов
Власти решили разрешить посещение только детских садов
Фото: Facebook
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Принимая во внимание попадание в "красную" зону карантина, школы Ивано-Франковска будут работать дистанционно.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Однако местные власти все же решили разрешить работу детских садов с 14 сентября.

С понедельника мы начинаем запуск наших детских садов. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в наших садах. По школам, я бы очень хотел, чтобы мы открыли их, но видите, что нам продлили красную зону. Мы все-таки переходим на дистанционное обучение в школах", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что посещение дошкольных учреждений не обязательно, и решение должны принимать родители.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоны по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.

Ивано-Франковск Руслан Марцинкив карантин школы детский сад коронавирус
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