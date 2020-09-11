На Киевщине начал действовать запрет на проведение концертов, дискотек и банкетов

С каждым днем в области растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом

С каждым днем в области растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом

Фото: из открытых источников

Киевской областной комиссией ТЭБ и ЧС было прийтято решение на период карантина запретить проведение концертов, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в собственных помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, областной комиссией запрещено проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания при организации досуга – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное.

Напомним, что за 10 сентября в Украине коронавірусну инфекцию COVID-19 обнаружили в 3144 лиц, при этом умерло 53 человека.