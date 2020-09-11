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11 сентября 2020, 11:46 1

"Слуги народа" 14 сентября обсудят на фракции кадровые вопросы и бюджет на 2021 год

11 сентября 2020, 11:46 1
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Также будет обсуждена повестка недели
Также будет обсуждена повестка недели
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Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.

"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели обсудить его на фракции", - сообщила Кравчук.

Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.

Президент Владимир Зеленский сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

Слуга народа партия фракция заседание Кабмин
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