"Слуги народу" 14 вересня обговорять на фракції кадрові питання і бюджет на 2021 рік
Засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.
Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
За її словами, головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійною темою, яку необхідно обговорити.
"У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок - дуже медійна тема. Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції", - повідомила Кравчук.
Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.
Також було Названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.
Президент Володимир Зеленський сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.