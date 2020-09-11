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11 вересня 2020, 11:46 1

"Слуги народу" 14 вересня обговорять на фракції кадрові питання і бюджет на 2021 рік

11 вересня 2020, 11:46 1
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Також буде обговорено порядок тижня
Також буде обговорено порядок тижня
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Засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійною темою, яку необхідно обговорити.

"У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок - дуже медійна тема. Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції", - повідомила Кравчук.

Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

Також було Названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

Президент Володимир Зеленський сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.

Слуга народа партія фракція засідання Кабмін
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