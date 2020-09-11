"Слуги народу" 14 вересня обговорять на фракції кадрові питання і бюджет на 2021 рік

Також буде обговорено порядок тижня

Також буде обговорено порядок тижня

Засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійною темою, яку необхідно обговорити.

"У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції і обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок - дуже медійна тема. Про неї багато говорять в пресі і, звичайно, ми б хотіли обговорити його на фракції", - повідомила Кравчук.

Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

Також було Названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

Президент Володимир Зеленський сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.