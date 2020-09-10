Главный прокурор Львовщины ушла с должности
Она проработала в прокуратуре области менее года
Она проработала в прокуратуре области менее года
Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает свои полномочия.
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
Мои полномочия прокурора Львовщины сегодня закончено", - написала Диденко.
Она не сообщила о причинах увольнения, но выложила отчет о своей работе.
Я сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - добавила чиновница.
Диденко возглавила прокуратуру Львовщины в октябре прошлого года. Она родилась в Немирове Винницкой области, работает в органах прокуратуры с 2008 года.
Напомним, соратник Медведчука официально стал заместителем Венедиктовой, он также известен, как фигурант антикоррупционных расследований.
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