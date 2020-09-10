Главный прокурор Львовщины ушла с должности

Она проработала в прокуратуре области менее года

Она проработала в прокуратуре области менее года

Фото: Facebook

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Мои полномочия прокурора Львовщины сегодня закончено", - написала Диденко.

Она не сообщила о причинах увольнения, но выложила отчет о своей работе.

Я сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - добавила чиновница.

Диденко возглавила прокуратуру Львовщины в октябре прошлого года. Она родилась в Немирове Винницкой области, работает в органах прокуратуры с 2008 года.

Напомним, соратник Медведчука официально стал заместителем Венедиктовой, он также известен, как фигурант антикоррупционных расследований.