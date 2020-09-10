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10 вересня 2020, 16:57 9

Головна прокурорка Львівщини пішла з посади

10 вересня 2020, 16:57 9
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Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року
Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року
Фото: Facebook
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Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє свої повноваження.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено”, - написала Діденко.

Вона не повідомила причини звільнення, але виклала звіт своєї роботи.

Я зробила за цей час все, що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - додала чиновниця.

Діденко очолила прокуратуру Львівщини у жовтні минулого року. Вона народилася у Немирові Вінницької області, працює в органах прокуратури з 2008 року.

Нагадаємо, соратник Медведчука офіційно став заступником Венедіктової, він також відомий, як фігурант антикорупційних розслідувань.

Офіс генпрокурора звільнення Львів прокуратура Львівщина
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