Головна прокурорка Львівщини пішла з посади

Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року

Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року

Фото: Facebook

Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє свої повноваження.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено”, - написала Діденко.

Вона не повідомила причини звільнення, але виклала звіт своєї роботи.

Я зробила за цей час все, що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - додала чиновниця.

Діденко очолила прокуратуру Львівщини у жовтні минулого року. Вона народилася у Немирові Вінницької області, працює в органах прокуратури з 2008 року.

Нагадаємо, соратник Медведчука офіційно став заступником Венедіктової, він також відомий, як фігурант антикорупційних розслідувань.