Головна прокурорка Львівщини пішла з посади
Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року
Вона пропрацювала в прокуратурі області менше року
Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє свої повноваження.
Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.
Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено”, - написала Діденко.
Вона не повідомила причини звільнення, але виклала звіт своєї роботи.
Я зробила за цей час все, що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - додала чиновниця.
Діденко очолила прокуратуру Львівщини у жовтні минулого року. Вона народилася у Немирові Вінницької області, працює в органах прокуратури з 2008 року.
Нагадаємо, соратник Медведчука офіційно став заступником Венедіктової, він також відомий, як фігурант антикорупційних розслідувань.
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