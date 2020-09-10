Соратник Медведчука официально стал заместителем Венедиктовой

Он также известен, как фигурант антикоррупционных расследований

Он также известен, как фигурант антикоррупционных расследований

Фото: ОГП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова официально назначила своим заместителем Максима Якубовского, который ранее работал в структурах и организациях Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 10 сентября Венедиктова представила Якубовского коллективу Офиса генерального прокурора.

Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - сказала она.

Известно, что с 1996 года Якубовский работал в органах прокуратуры, занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. В 2017 году он стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.

Кроме того, он работал в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". По данным расследования PROSUD, с 2011 до 2013 гг он был экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан Виктором Медведчуком.

Осенью 2015 года Максим Якубовский был одним из 128 претендентов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако не дошел до финала конкурса.

В марте 2016 года появилось расследование о непомерном состоянии Якубовского, в частности о его автомобилях.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука, он подал соответствующую декларацию.