Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука

Он уже подал соответствующую декларацию

Он уже подал соответствующую декларацию

Фото: РБК

Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает RegioNews.

По словам Шабунина, Якубовский связан с главой политсовета партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Венедиктова назначила своим замом Максима Якубовского... С кем забиться на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?", - написал Шабунин.

На сайте Офиса генпрокурора отсутствует информация о назначении Якубовского, однако согласно декларации на сайте НАПК, Якубовский действительно подался на должность заместителя генпрокурора.

Отмечается, что с 1996 года он работал в органах прокуратуры, занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. В 2017 году он стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.

Кроме того, он работал в организации Виктора Медведчука "Украинский выбор". Также с 2011 по 2013 год Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который тоже связан с Виктором Медведчуком.

Напомним, Венедиктова назначила нового прокурора Киева: им стал люстрированный экс-советник Ермака.