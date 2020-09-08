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08 сентября 2020, 14:34 9

Фиксировать на видео с авто: полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей

08 сентября 2020, 14:34 9
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Фото: mvs.gov.ua
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Патрульные машины оборудуют приборами, которые позволят фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном", - рассказал он.

Кроме того, до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что за три месяца работы системы автоматической фиксации превышения скорости правоохранители вынесли 833 тыс. 949 постановлений.

полиция дороги МВД авто нарушение штраф
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