Фиксировать на видео с авто: полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей

Тендер на закупку четырех тестовых программ уже объявлено

Тендер на закупку четырех тестовых программ уже объявлено

Фото: mvs.gov.ua

Патрульные машины оборудуют приборами, которые позволят фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном", - рассказал он.

Кроме того, до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что за три месяца работы системы автоматической фиксации превышения скорости правоохранители вынесли 833 тыс. 949 постановлений.