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08 сентября 2020, 15:16 8

Местные выборы отменить невозможно, - ОПОРА

08 сентября 2020, 15:16 8
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Выборы можно лишь отсрочить
Выборы можно лишь отсрочить
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Юридически в Украине нельзя отменить местные выборы. Существует лишь возможность отсрочки на срок не более 90 дней.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

"Именно о переносе, потому что выборы в целом отменить нельзя. Их можно отложить. Чрезвычайное положение на национальном уровне можно ввести на 30 дней, с возможностью пролонгации разово еще на 30 дней. То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней плюс пролонгация еще на 30 дней”, – сообщила Айвазовская.

Она отметила, что в случае прекращения избирательного процесса избирательной кампании придется объявлять с самого начала. При этом все будет зависеть от политических предпосылок.

"Если вернуться к прогнозам – секретарь СНБО обнародовал моделирования о 350 тыс. больных на конец октября. Потенциально будут нуждаться в госпитализации 38 тыс. больных. Но заставят эти цифры прекратить избирательный процесс, в котором при явке 50% будут участвовать до 15 млн избирателей, утверждать трудно” , – добавила Айвазовская.

Она отметила, что есть проект решения Правительства об ограничении и проведения выборов в условиях пандемии, где устанавливается логистика поведения и правила для избирателя на участке: дистанцирование, не скопление в помещении для голосования, запрет на проведение агитационных мероприятий в закрытых помещениях, ограничения по дистрибуции полиграфической продукции .

Ранее Айвазовская заявила, что голоса украинцев будут считать несколько дней.

выборы Кабмин Украина закон Конституция
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