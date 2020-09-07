Зеленский хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Он считает, что соглашение не отражает экономических реалий

Он считает, что соглашение не отражает экономических реалий

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский хочет во время саммита Украина-ЕС, который должен состояться 1 октября, добиться начала обновления торговой части Соглашения об ассоциации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает RegioNews.

Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина настроена на максимальную результативность саммита и активизацию с этой целью соответствующей работы с государствами ЕС.

Напомним, Евросоюз выделил 105 млн евро на поддержку украинских реформ и малого бизнеса.