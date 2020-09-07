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07 сентября 2020, 21:22 5

Зеленский хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

07 сентября 2020, 21:22 5
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Он считает, что соглашение не отражает экономических реалий
Он считает, что соглашение не отражает экономических реалий
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский хочет во время саммита Украина-ЕС, который должен состояться 1 октября, добиться начала обновления торговой части Соглашения об ассоциации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает RegioNews.

Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина настроена на максимальную результативность саммита и активизацию с этой целью соответствующей работы с государствами ЕС.

Напомним, Евросоюз выделил 105 млн евро на поддержку украинских реформ и малого бизнеса.

Владимир Зеленский Офис президента заявление экономика Евросоюз
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