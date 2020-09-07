Зеленський хоче переглянути угоду про асоціацію з ЄС

Він вважає, що Угода не відображає економічних реалій

Він вважає, що Угода не відображає економічних реалій

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський хоче під час саміту Україна-ЄС, який має відбутися 1 жовтня, домогтися початку оновлення торгової частини Угоди про асоціацію.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це він заявив в ході телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає RegioNews.

Серед головних результатів саміту я бачу підтвердження визнання європейських прагнень України, досягнення домовленостей про початок роботи по оновленню торгової частини Угоди про асоціацію, адже вона вже не відображає економічних реалій України та ЄС", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна налаштована на максимальну результативність саміту й активізацію з цією метою відповідної роботи із державами ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз виділив 105 млн євро на підтримку українських реформ та малого бізнесу.