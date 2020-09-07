Зеленский посетит Сумскую область с рабочим визитом
Программа визита пока неизвестна
Программа визита пока неизвестна
8 сентября президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область.
Об этом в Facebook сообщает Сумская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Пока программа рабочей поездки Зеленского в Сумскую область не разглашается.
Как сообщают местные издания, он представит кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.
Также Зеленский планирует предоставить статус национального для Сумского областного театра.
Напомним, ранее Зеленский с рабочими визитами посетил Харьковскую и Полтавскую области.
Зеленский посетит Сумскую область с рабочим визитомВсе новости »
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