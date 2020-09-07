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07 сентября 2020, 16:14 6

Зеленский посетит Сумскую область с рабочим визитом

07 сентября 2020, 16:14 6
Читайте також українською мовою
Программа визита пока неизвестна
Программа визита пока неизвестна
Фото: Офис президента
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8 сентября президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область.

Об этом в Facebook сообщает Сумская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Пока программа рабочей поездки Зеленского в Сумскую область не разглашается.

Как сообщают местные издания, он представит кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Также Зеленский планирует предоставить статус национального для Сумского областного театра.

Напомним, ранее Зеленский с рабочими визитами посетил Харьковскую и Полтавскую области.

Сумская область Сумы Владимир Зеленский визит президент Местные выборы
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