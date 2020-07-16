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16 июля 2020, 11:42 8

Евросоюз выделил 105 млн евро на поддержку украинских реформ и малого бизнеса

16 июля 2020, 11:42 8
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В рамках годовой программы действий между Украиной и ЕС подписаны три финансовых соглашения
В рамках годовой программы действий между Украиной и ЕС подписаны три финансовых соглашения
Фото: из открытых источников
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Европейский Союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малых и средних предприятий, развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между ЕС и Украиной в рамках годовой программы действий для Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.

Также программы будут способствовать смягчению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 на Украину и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения.

В частности, финансовые соглашения предусматривают:

  • 60 млн евро на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, конкуренция и транспорт.
  • 25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.
  • 20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business.

"Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейском зеленом соглашении", - отметили в представительстве ЕС в Киеве.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.

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