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07 сентября 2020, 17:49 7

Зеленский через две недели отреагировал на осквернение памятника Голодомору

07 сентября 2020, 17:49 7
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Он требует наказать виновных
Он требует наказать виновных
Фото: flickr
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Президент Зеленский отреагировал на попытку разрушить скульптуру на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве, которая произошла в ночь с 21 на 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, он поручил сотрудникам правоохранительных органов найти виновных в осквернении памятника.

Вандалы пытались повредить скульптуры "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поручил полиции провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течении месяца доложить о ходе расследования.

В Офисе президента добавили, что дело будет контролировать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа в Киеве вандалы осквернили памятник возле музея Голодомора.

Владимир Зеленский Офис президента заявление памятник вандалы
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