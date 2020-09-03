Решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм - Шмыгаль

Премьер планирует подать апелляцию на решение Печерского суда

Премьер планирует подать апелляцию на решение Печерского суда

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд принял решение взыскать с государственного "ПриватБанка" $350 млн в пользу связанных с Суркисами фирм с нарушениями. Правительство планирует оспорить данное решение.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также отмечается, что принятое Печеским судом решение никак не влияет на национализацию "ПриватБанка".

Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что правительство ждет полный текст решения суда, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", - добавил премьер-министр.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ожидает, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч.