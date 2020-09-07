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07 сентября 2020, 16:55 3

Разумков прокомментировал решение суда в отношении Сытника

07 сентября 2020, 16:55 3
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Он считает, что некорректно делать какие-либо заявления о решении КС
Он считает, что некорректно делать какие-либо заявления о решении КС
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Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что для урегулирования вопроса о назначении директора НАБУ необходимо будет вносить изменения в Конституцию или законодательства.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинские новости", комментируя ситуацию относительно признания КС неконституционным назначение Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, передает RegioNews.

"Я думаю, что потребуются изменения в Конституции или законодательстве. Или необходимо будет расширять полномочия президента, или определять в законе, кто будет назначать директора НАБУ. По состоянию на сегодня еще не было никаких предложений от депутатов в этом плане. Может они будут в ближайшее время, поскольку прошла только неделя. В любом случае изменения нужно будет принимать", - убежден спикер.

При этом он отметил, что ему "не совсем корректно" комментировать позицию Конституционного суда, потому что любое высказывание председателя Верховной Рады может восприниматься судом как давление.

В то же время Разумков напомнил, что, когда назначался директор НАБУ, экспертное сообщество говорило о том, что у президента согласно Конституции есть исчерпывающий перечень полномочий.

"Это решение тогда вызвало большое предостережение - а будет ли это соответствовать Конституции, потому что таких полномочий согласно Конституции у президента не было. Дополнительных изменений к Конституции по процедуре не были внесены, а закон будет всегда стоять ниже, чем Конституция государства. Поэтому уже тогда было много вопросов", - отметил спикер.

Напомним, 28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства, в Бюро также считают решение Конституционного суда политически мотивированным.

НАБУ увольнение Верховная Рада спикер глава
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