Свыше 73% украинцев не доверяют Раде, а 47% - Зеленскому: появились результаты нового опроса
В июле текущего года одобряли работу Верховной Рады 16% украинцев, тогда как три четверти (73%) респондентов деятельностью народных депутатов были недовольны.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, одобряли работу Кабинета министров под руководством Дениса Шмыгаля 17% респондентов, а 59% посчитали ее неудовлетворительной.
В то же время деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряли 42% опрошенных, а 47% были недовольны.
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.
Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.
Напомним, в "Слуге народа” планируют разрешить ЦИК проводить социологические опросы.