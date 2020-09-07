Свыше 73% украинцев не доверяют Раде, а 47% - Зеленскому: появились результаты нового опроса

Работу премьера считают неудовлетворительной 59% украинцев

Работу премьера считают неудовлетворительной 59% украинцев

Фото из открытых источников

В июле текущего года одобряли работу Верховной Рады 16% украинцев, тогда как три четверти (73%) респондентов деятельностью народных депутатов были недовольны.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, одобряли работу Кабинета министров под руководством Дениса Шмыгаля 17% респондентов, а 59% посчитали ее неудовлетворительной.

В то же время деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряли 42% опрошенных, а 47% были недовольны.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Напомним, в "Слуге народа” планируют разрешить ЦИК проводить социологические опросы.