Местные выборы 2020: Стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы

В лидерах - политсила "Слуга народа"

В лидерах - политсила "Слуга народа"

Три четверти украинцев (77%) планируют принять участие в местных выборах, назначенные на 25 октября 2020 года, тогда как 20% голосовать не будут.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, в июле за партию "Слуга народа" намеревались отдать голоса 15% респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9%, за партию "Европейская солидарность" - 8%, за партию "Батькивщина" - 4%. Остальные партии набирают 2% и менее. Не определились с выбором 41% респондентов.

Данные опроса также свидетельствуют, что 51% ожидают фальсификаций на выборах, а 44% считают, что они будут честными и прозрачными.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Напомним, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания к местным выборам.

Ранее в ЦИК рассказали, как будет происходить голосование на выборах.

Также сообщалось, что СНБО разрабатывает план действий на случай коронавируса на участках.