В Киеве не успели вовремя утвердить перечень избирательных округов

Заседание комиссии намеренно затянули

Заседание комиссии намеренно затянули

Фото: flickr

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок сформировать округа в столице.

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

По его словам, это произошло потому, что заседание комиссии было искусственно затянуто, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

ОПЗЖ и депутат Левченко сорвали "нарезку" округов на выборах в Киеве. Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе", - написал Кошель.

Он добавил, что заседание комиссии затягивалось до позднего вечера последнего дня, который определен законом.

Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему "помогли" В.Крамаренко из "Голоса" и бывший "свободовец" Ю.Левченко", - отметил глава КИУ.

Кошель подчеркнул, что таким образом, территориальная комиссия уже не имеет права "нарезать" округа.

Председатель Комитета избирателей напомнил, что согласно с Избирательным кодексом, многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса с соблюдением принципа непрерывности границ таких округов.

Напомним, местные выборы: для изменения адреса голосования переселенцам нужен лишь паспорт. Соответствующее заявление необходимо подать до 10 сентября.