В Киеве не успели вовремя утвердить перечень избирательных округов
Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок сформировать округа в столице.
Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.
По его словам, это произошло потому, что заседание комиссии было искусственно затянуто, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.
ОПЗЖ и депутат Левченко сорвали "нарезку" округов на выборах в Киеве. Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе", - написал Кошель.
Он добавил, что заседание комиссии затягивалось до позднего вечера последнего дня, который определен законом.
Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему "помогли" В.Крамаренко из "Голоса" и бывший "свободовец" Ю.Левченко", - отметил глава КИУ.
Кошель подчеркнул, что таким образом, территориальная комиссия уже не имеет права "нарезать" округа.
Председатель Комитета избирателей напомнил, что согласно с Избирательным кодексом, многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса с соблюдением принципа непрерывности границ таких округов.
Напомним, местные выборы: для изменения адреса голосования переселенцам нужен лишь паспорт. Соответствующее заявление необходимо подать до 10 сентября.