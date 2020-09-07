09:46  07 вересня
В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19
10:59  07 вересня
Обмін полоненими: Зеленський заявив, що Україна своїх не кидає
18:35  07 вересня
В зоні ООС бойовики порушили "тишу" в районі Кам’янки
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2020, 17:49 10

Зеленський через два тижні відреагував на осквернення пам'ятника Голодомору

07 вересня 2020, 17:49 10
Читайте также на русском языке
Він вимагає покарати винних
Він вимагає покарати винних
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Президент Зеленський відреагував на спробу зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, яка сталася в ніч із 21 на 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, він доручив співробітникам правоохоронних органів знайти винних в оскверненні пам'ятника.

Вандали намагалися пошкодити скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка і однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю і жодним чином не можуть бути виправдані", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський доручив поліції провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення і упродовж місяця доповісти про хід розслідування.

В Офісі президента додали, що справу буде контролювати заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, в ніч із 21 на 22 серпня у Києві вандали осквернили пам'ятник біля музею Голодомору.

Володимир Зеленський Офіс президента заява пам'ятник вандали
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Малюська заявив, що не збирається у відставку
07 вересня 2020, 16:57
Зеленський відвідає Сумську область з робочим візитом
07 вересня 2020, 16:14
Мери міст України вимагають зустрічі з Зеленським
07 вересня 2020, 14:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині
Олексій Петров про зв’язки з місцевими політиками: "З Віктором Балогою не знайомий, навіть не знаю, як він зараз виглядає"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »