Зеленський через два тижні відреагував на осквернення пам'ятника Голодомору

Він вимагає покарати винних

Він вимагає покарати винних

Фото: flickr

Президент Зеленський відреагував на спробу зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, яка сталася в ніч із 21 на 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, він доручив співробітникам правоохоронних органів знайти винних в оскверненні пам'ятника.

Вандали намагалися пошкодити скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка і однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю і жодним чином не можуть бути виправдані", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський доручив поліції провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення і упродовж місяця доповісти про хід розслідування.

В Офісі президента додали, що справу буде контролювати заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, в ніч із 21 на 22 серпня у Києві вандали осквернили пам'ятник біля музею Голодомору.