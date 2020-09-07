Мэры городов Украины требуют встречи с Зеленским
Действующие мэры всех городов Украины требуют личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как по всей стране участились обыски, проверки и аресты счетов коммунальных предприятий. Все это парализуют работу на местах.
Ассоциация городов Украины направила главе государства открытое письмо, передает RegioNews.
Для Ассоциации главными приоритетами являются безопасность людей, предоставление качественных социально-административных услуг гражданам, обеспечение проведения открытых и прозрачных местных выборов и реализация права граждан избирать и быть избранными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности громад и услуг жителям, выборочное согласование местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокирование счетов коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона.
С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления... обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с Правлением Ассоциации городов Украины", - говорится в сообщении.
Открытое письмо подписали 909 представителей местного самоуправления.
Кроме того, об этом написал и городской голова Днепра Борис Филатов у себя в Facebook.
"Зеленая власть конкретно сошла с ума. Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела. Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц. Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров. Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента", - написал Борис Филатов.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов.