09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
15:16  03 сентября
К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация - Аваков
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 14:17 10

Зеленский хочет сменить генпрокурора: нардеп назвал вероятного кандидата на должность

03 сентября 2020, 14:17 10
Читайте також українською мовою
Также есть вероятный кандидат на главную должность в САП
Также есть вероятный кандидат на главную должность в САП
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"Зе рассматривает вариант замены Венедиктовой на должности генпрокурора на Анатолия Матиоса", — написал нардеп у себя в Telegram-канале.

По его данным, директором Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо Назара Холодницкого "Офис президента хочет протянуть депутата от "Слуги народа"Андрея Костина". Костин является председателем парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Комментариев Матиоса, Костина и Венедиктовой по поводу возможных ротаций в Офисе генерального прокурора пока нет.

Ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

Впоследствии стало известно фамилии министров, которых скоро могут отправить в отставку.

САП президент генпрокурор должность Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »