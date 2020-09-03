Зеленский хочет сменить генпрокурора: нардеп назвал вероятного кандидата на должность
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса
Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
"Зе рассматривает вариант замены Венедиктовой на должности генпрокурора на Анатолия Матиоса", — написал нардеп у себя в Telegram-канале.
По его данным, директором Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо Назара Холодницкого "Офис президента хочет протянуть депутата от "Слуги народа"Андрея Костина". Костин является председателем парламентского комитета по вопросам правовой политики.
Комментариев Матиоса, Костина и Венедиктовой по поводу возможных ротаций в Офисе генерального прокурора пока нет.
Ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.
Впоследствии стало известно фамилии министров, которых скоро могут отправить в отставку.