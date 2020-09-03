Зеленский хочет сменить генпрокурора: нардеп назвал вероятного кандидата на должность

Также есть вероятный кандидат на главную должность в САП

Также есть вероятный кандидат на главную должность в САП

Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса

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