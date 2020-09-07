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07 сентября 2020, 13:18 1

У Зеленского хотят заменить Венедиктову на Баканова, - СМИ

07 сентября 2020, 13:18 1
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Венедиктову могут назначить министром юстиции
Венедиктову могут назначить министром юстиции
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором. Нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

Как передает RegioNews, об этом сообщили источники издания "РБК-Украина".

Кроме того, еще один источник в монобольшинства отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети нардепов фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников издания.

Хотя, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса.

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