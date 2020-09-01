Зеленский приехал в Полтавскую область: что в программе визита

Он представит кандидатов на местные выборы

Он представит кандидатов на местные выборы

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский осмотрит отремонтированное здание аэропорта Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы аэропорта.

Также он проконтролирует ход работ на объектах, строящихся в рамках программы "Большая стройка".

Глава государства посетит отремонтированную трассу Киев - Харьков, новый корпус кардиодиспансера, Краеведческий музей и представит кандидатов в депутаты Полтавского горсовета и на мэра города.

Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавщины на период до 2027 года. Кроме того, Глава государства ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский выступил на съезде "Слуг народа", он считает, что этот год для политсилы был нелегким.