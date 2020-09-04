09:42  04 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
19:21  04 вересня
Пожежа на звалищі під Полтавою: влада підозрює підпал
17:59  04 вересня
"Укрзалізниця" скасовує зупинку поїздів у Тернополі
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2020, 18:14 2

На Донбасі за добу обстрілів не зафіксовано - штаб ООС

04 вересня 2020, 18:14 2
Читайте также на русском языке
Військові допомагають гасити пожежі на території Луганської та Донецької областей
Військові допомагають гасити пожежі на території Луганської та Донецької областей
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Від початку доби на ділянках відповідальності наших підрозділів в зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі додали, що крім функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили продовжують гасити масштабні пожежі на території Луганської та Донецької областей.

Військовослужбовцями Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил вже ліквідовано пожежу біля Авдіївки, локалізовано – поблизу Гладосового, між населеними пунктами Станиця Луганська – Болотене. Ще триває гасіння пожеж у районі населеного пункту Лопаскіно в напрямку населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве”, - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 3 вересня під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України, раніше його вважали безвісти зниклим.

ООС звіт штаб обстріли пожежа Донбас
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Пожежу на Харківщині локалізовано: в ОДА кажуть, що загоряння було одразу в трьох районах
04 вересня 2020, 15:43
Стало відомо, коли Рада заслухає Фокіна по Донбасу
04 вересня 2020, 14:19
Рятувальники локалізували пожежу на Луганщині
04 вересня 2020, 12:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »