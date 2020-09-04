На Донбасі за добу обстрілів не зафіксовано - штаб ООС

Військові допомагають гасити пожежі на території Луганської та Донецької областей

Військові допомагають гасити пожежі на території Луганської та Донецької областей

Фото: flickr

Від початку доби на ділянках відповідальності наших підрозділів в зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі додали, що крім функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили продовжують гасити масштабні пожежі на території Луганської та Донецької областей.

Військовослужбовцями Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил вже ліквідовано пожежу біля Авдіївки, локалізовано – поблизу Гладосового, між населеними пунктами Станиця Луганська – Болотене. Ще триває гасіння пожеж у районі населеного пункту Лопаскіно в напрямку населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве”, - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 3 вересня під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України, раніше його вважали безвісти зниклим.