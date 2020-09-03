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03 сентября 2020, 17:44 4

В Минздраве рассказали о ситуации с хасидами в Умани

03 сентября 2020, 17:44 4
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В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов
В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов
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Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко съездил с проверкой к хасидам, которые празднуют в Умани еврейский Новый год.

Об этом Ляшко рассказал Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пишет RegioNews.

"Сейчас ситуация контролируется", — сказал главный санитарный врач Украины.

На вопрос, с какой проверкой его команда ездила в Умань, Ляшко ответил: "Мы оценили ситуацию на месте, чтобы прописать правильные нормы, которых необходимо придерживаться".

Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.

Украина Минздрав Умань санитарные нормы хасидиы
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