В Минздраве рассказали о ситуации с хасидами в Умани
В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов
В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов
Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко съездил с проверкой к хасидам, которые празднуют в Умани еврейский Новый год.
Об этом Ляшко рассказал Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пишет RegioNews.
"Сейчас ситуация контролируется", — сказал главный санитарный врач Украины.
На вопрос, с какой проверкой его команда ездила в Умань, Ляшко ответил: "Мы оценили ситуацию на месте, чтобы прописать правильные нормы, которых необходимо придерживаться".
Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.
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