В Минздраве рассказали о ситуации с хасидами в Умани

В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов

В ведомстве прописали нормы поведения для хасидов

Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко съездил с проверкой к хасидам, которые празднуют в Умани еврейский Новый год.

Об этом Ляшко рассказал Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пишет RegioNews.

"Сейчас ситуация контролируется", — сказал главный санитарный врач Украины.

На вопрос, с какой проверкой его команда ездила в Умань, Ляшко ответил: "Мы оценили ситуацию на месте, чтобы прописать правильные нормы, которых необходимо придерживаться".

Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.