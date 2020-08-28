НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров.

Как пишет RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего в. а. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, с перезапуска Порядке проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.

Так, начаты проверки деклараций:

Светланы Фоменко, заместителя Министра культуры и информационной политики;

Владимира Левчука, заместителя Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Сергея Верланова, бывшего Замминистра финансов и бывший Председатель Государственной налоговой службы;

Евгения Енина, заместителя Министра иностранных дел;

Светланы Даниленко, заместителя Министра образования и науки;

Юрия Рашкевича, бывшего заместителя Министра образования и науки;

Татьяны Ковальчук, заместителя Министра внутренних дел;

Вадима Трояна, бывшего заместителя Министра внутренних дел;

Михаила Титарчука, заместителя Председателя Государственной налоговой службы и бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли;

Младлени Качурець, бывшего заместителя Министра здравоохранения.

Также до проверки взято декларации еще 5 человек.

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.

Напомним, ранее НАПК взялось проверять декларации Тищенко, Абрамовского и ряда чиновников.