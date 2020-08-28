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НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников
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28 августа 2020, 15:52 6

НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников

28 августа 2020, 15:52 6
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров.

Как пишет RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего в. а. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, с перезапуска Порядке проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.

Так, начаты проверки деклараций:

  • Светланы Фоменко, заместителя Министра культуры и информационной политики;
  • Владимира Левчука, заместителя Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Сергея Верланова, бывшего Замминистра финансов и бывший Председатель Государственной налоговой службы;
  • Евгения Енина, заместителя Министра иностранных дел;
  • Светланы Даниленко, заместителя Министра образования и науки;
  • Юрия Рашкевича, бывшего заместителя Министра образования и науки;
  • Татьяны Ковальчук, заместителя Министра внутренних дел;
  • Вадима Трояна, бывшего заместителя Министра внутренних дел;
  • Михаила Титарчука, заместителя Председателя Государственной налоговой службы и бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли;
  • Младлени Качурець, бывшего заместителя Министра здравоохранения.

Также до проверки взято декларации еще 5 человек.

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.

Напомним, ранее НАПК взялось проверять декларации Тищенко, Абрамовского и ряда чиновников.

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