НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров.
Как пишет RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего в. а. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, с перезапуска Порядке проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.
Так, начаты проверки деклараций:
- Светланы Фоменко, заместителя Министра культуры и информационной политики;
- Владимира Левчука, заместителя Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Сергея Верланова, бывшего Замминистра финансов и бывший Председатель Государственной налоговой службы;
- Евгения Енина, заместителя Министра иностранных дел;
- Светланы Даниленко, заместителя Министра образования и науки;
- Юрия Рашкевича, бывшего заместителя Министра образования и науки;
- Татьяны Ковальчук, заместителя Министра внутренних дел;
- Вадима Трояна, бывшего заместителя Министра внутренних дел;
- Михаила Титарчука, заместителя Председателя Государственной налоговой службы и бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли;
- Младлени Качурець, бывшего заместителя Министра здравоохранения.
Также до проверки взято декларации еще 5 человек.
Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.
Напомним, ранее НАПК взялось проверять декларации Тищенко, Абрамовского и ряда чиновников.