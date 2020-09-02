Кабмин готовится работать в режиме онлайн

Вероятно, таким же образом будут работать правительственные комитеты

Вероятно, таким же образом будут работать правительственные комитеты

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На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин примет постановление о возможности проведения заседаний в режиме онлайн.

Об этом во время очередного заседания заявил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Ежедневная статистика подтверждает, что опасность Covid-19 остается стабильно высокой. Для обеспечения результативной работы Кабинета Министров я считаю необходимым принять постановление о возможности проведения заседаний правительства в режиме онлайн", - рассказал премьер.

Шмигаль отметил, что с юридической точки зрения это вполне законно.

Кроме Кабмина, мы также рассмотрим это вопрос и для работы правительственных комитетов. Таким будет альтернативный план для работы правительства в условиях повышения угроз относительно заболеваемости на коронавирус", - сообщил руководитель правительства.

По мнению премьер-министра, принятие этого постановления обеспечит бесперебойную работу правительства.

Напомним, в ''Слуге народа'' не видят оснований для отставки Кабинета министров.