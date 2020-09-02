Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС
Правоохранители получили информацию о попытке налаживания мощного канала нелегальной миграции выходцев из стран Африки через территорию Украины в Евросоюз. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение группы нелегальных мигрантов в Киеве.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что в результате розыскных мероприятий обнаружено 6 нелегальных мигрантов – граждан Сомали и Йемена.
За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы мигранты заплатили организаторам канала в среднем около 8 000 долларов", - говорится в сообщении.
По словам иностранцев, на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет согласно ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Ранее сообщалось, что на Харьковщине полиция обнаружила масштабную тайник с боеприпасами.