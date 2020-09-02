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02 сентября 2020, 13:51 5

Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС

02 сентября 2020, 13:51 5
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По словам нелегальных мигрантов, на территорию Украины их незаконно переправили из РФ
По словам нелегальных мигрантов, на территорию Украины их незаконно переправили из РФ
Фото: из открытых источников
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Правоохранители получили информацию о попытке налаживания мощного канала нелегальной миграции выходцев из стран Африки через территорию Украины в Евросоюз. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение группы нелегальных мигрантов в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий обнаружено 6 нелегальных мигрантов – граждан Сомали и Йемена.

За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы мигранты заплатили организаторам канала в среднем около 8 000 долларов", - говорится в сообщении.

По словам иностранцев, на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет согласно ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее сообщалось, что на Харьковщине полиция обнаружила масштабную тайник с боеприпасами.

ЕС миграционная служба полиция миграция Нацполиция
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