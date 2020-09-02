Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС

По словам нелегальных мигрантов, на территорию Украины их незаконно переправили из РФ

По словам нелегальных мигрантов, на территорию Украины их незаконно переправили из РФ

Фото: из открытых источников

Правоохранители получили информацию о попытке налаживания мощного канала нелегальной миграции выходцев из стран Африки через территорию Украины в Евросоюз. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение группы нелегальных мигрантов в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий обнаружено 6 нелегальных мигрантов – граждан Сомали и Йемена.

За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы мигранты заплатили организаторам канала в среднем около 8 000 долларов", - говорится в сообщении.

По словам иностранцев, на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет согласно ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее сообщалось, что на Харьковщине полиция обнаружила масштабную тайник с боеприпасами.