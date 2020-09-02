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02 сентября 2020, 14:28 5

Во Львове сотрудница полиции торговала данными о телефонные разговоры граждан — ГБР

02 сентября 2020, 14:28 5
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Фото из открытых источников
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Сотрудницу одного из отделов ГУ Нацполиции во Львовской области уличили в незаконном сборе данных о телефонных разговорах граждан.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований, пишет RegioNews.

По данным следствия, старший инспектор составляла ложные протоколы, в которые вносила номера телефонов, которые ее интересуют, и направляла их в суд для получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов.

Полученную информацию сотрудница полиции продавала третьим лицам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины. В случае доказательства вины обвиняемой, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сегодня Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС.

ГБР Львов уголовное дело полиция торговля данные
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