СБУ разоблачила пророссийских агитаторов в Киеве и Сумах

По обоим фактам проводятся следственные действия

По обоим фактам проводятся следственные действия

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ в Киеве и Сумах разоблачили деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя в южных и восточных регионах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, житель Киева в соцсетях проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ курсе.

Он распространял информацию с призывами к действиям, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Еще одного интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя, СБУ установила в Сумах. По данным следствия, задержанный на протяжении длительного времени проживал в России.

Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой "Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям", - сообщили в СБУ.

При осмотре компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя.

Напомним, на Луганщине СБУ обнаружила схрон с гранатометами и снарядами, оперативники проверяют информацию о причастности боевиков.