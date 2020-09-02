09:49  02 вересня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 11:27 5

СБУ викрила проросійських агітаторів у Києві та Сумах

02 вересня 2020, 11:27 5
Читайте также на русском языке
За обома фактами тривають слідчі дії
За обома фактами тривають слідчі дії
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники СБУ в Києві та Сумах викрили діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу в південних та східних регіонах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець Києва в соцмережах проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ курсі.

Він розповсюджував інформацію із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ще одного інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу, СБУ встановила у Сумах. За даними слідства, затриманий упродовж тривалого часу проживав в Росії.

Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра” і "руської весни”, агітував за створення так званої "Новоросії” та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій”, - повідомили в СБУ.

Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру в закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ виявила схрон з гранатометами та снарядами, оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків.

СБУ Київ затримання Суми агентурна мережа агітація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
02 вересня 2020, 10:30
Нацрада нагадала ЗМІ порядок оприлюднення розцінок на передвиборчу агітацію
02 вересня 2020, 10:17
Мер Сум Лисенко порушує карантин, проводячи передвиборну агітацію - ЗМІ
01 вересня 2020, 21:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »