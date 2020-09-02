СБУ викрила проросійських агітаторів у Києві та Сумах

За обома фактами тривають слідчі дії

За обома фактами тривають слідчі дії

Фото: СБУ

Працівники СБУ в Києві та Сумах викрили діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу в південних та східних регіонах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець Києва в соцмережах проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ курсі.

Він розповсюджував інформацію із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ще одного інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу, СБУ встановила у Сумах. За даними слідства, затриманий упродовж тривалого часу проживав в Росії.

Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра” і "руської весни”, агітував за створення так званої "Новоросії” та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій”, - повідомили в СБУ.

Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру в закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ виявила схрон з гранатометами та снарядами, оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків.