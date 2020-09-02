Нацсовет напомнил СМИ порядок обнародования расценок на предвыборную агитацию

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября

Рixabay

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил лицензиатам, которые намерены размещать предвыборную агитацию, об обязанности обнародовать расценки стоимости эфирного времени до 8 сентября включительно.

Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора, информирует RegioNews.

"Согласно части 3 статьи 54 Избирательного кодекса Украины, расценки стоимости единицы печатной площади и единицы эфирного времени для проведения предвыборной агитации за счет избирательных фондов устанавливаются соответствующим средствам массовой информации не позднее чем в первый день избирательного процесса соответствующих выборов. При этом СМИ могут рассчитать такие расценки стоимости единицы печатной площади или единицы эфирного времени отдельно для рабочих дней и отдельно для выходных и праздничных дней, а также отдельно для разных по количеству потенциальной аудитории периодов эфирного времени или печатной площади", — отмечается в сообщении на сайте Нацсовета.

Как отмечается, расценки стоимости единицы печатной площади и единицы эфирного времени для проведения предвыборной агитации не могут изменяться в течение избирательного процесса. Средство массовой информации не может предоставлять скидку на оплату отдельному кандидату, партии (организации партии) — субъекту избирательного процесса.

Согласно части 1 статьи 55 Избирательного кодекса Украины, телерадиоорганизации, которые намерены размещать материалы предвыборной агитации, обязаны не позднее, чем на третий день после начала избирательного процесса соответствующих выборов, опубликовать в печатных СМИ расценки стоимости одной минуты (секунды) эфирного времени. Телерадиоорганизации, вещающие на общенациональных каналах, осуществляющие такую публикацию в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер"; региональные и местные телерадиоорганизации — в соответствующих региональных и местных средствах массовой информации.

В случае неопубликования расценок стоимости эфирного времени в указанные сроки размещения агитационных материалов в эфире соответствующей телерадиоорганизации запрещается, предостерегли в Нацсовете.

Ранее стало известно, что школьники могут уйти на внеплановые каникулы из-за местных выборов.