На Луганщине СБУ обнаружила схрон с гранатометами и снарядами

Оперативники проверяют информацию о причастности боевиков

Оперативники проверяют информацию о причастности боевиков

Фото: из открытых источников

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения. Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку от жилых домов в селе Колядивка Новоайдарского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила – 7,5 килограмма) и более 7 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Изъятые средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в городе Люботин Харьковской области, в одном из гаражей правоохранители обнаружили нелегальный склад боеприпасов.