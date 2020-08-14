09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
11:56  14 августа
Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 13:53 5

Мэр Черкасс Бондаренко назвал имена членов своей команды

14 августа 2020, 13:53 5
Читайте також українською мовою
В его команде будет много предпринимателей
В его команде будет много предпринимателей
Фото: vycherpno
Читайте також
українською мовою

Черкасская организация партии "За будущее", в которую недавно вступил мэр города Анатолий Бондаренко, сейчас проводит внутренний праймериз.

Об этом Бондаренко заявил во время пресс-конференции 14 августа, передает RegioNews.

По его словам, после проведения праймериз будет сформирована команда, с которой мэр Черкасс пойдет на местные выборы 25 октября.

Анатолий Бондаренко также назвал фамилии людей, которые уже сейчас вошли в команду партии "За будущее".

В частности, это врач Тимофей Тронц, заведующая ДНЗ №19 Лидия Яромленко, генеральный директор ОАО "Юрия" Виталий Пустовит, директор СШ №17 Дмитрий Бунякин, директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась, общественная активистка Ирина Ткаченко.

Бондаренко добавил, что в его команде будет много предпринимателей.

В нашей команде председатель союза АТО Черкасской области Станчук, в нашей команде АТОвец Геннадий Шевченко. Это не значит, что все эти люди будут идти в депутаты или станут депутатами. Но это наша команда, с которой мы будем развивать город", - сказал мэр Черкасс.

Бондаренко подчеркнул, что в команде преобладают женщины, среди них в частности действующие депутаты Елена Шевченко и Татьяна Чоронобиль.

Напомним, депутаты Черкасского городского совета уволили заместителя мэра Бондаренко, за это решение проголосовали 33 избранники.

заявление команда Черкассы Местные выборы Анатолий Бондаренко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одесской области семь ТИК не смогли провести первые заседания
14 августа 2020, 12:35
Кременчугская ТИК обратится в полицию из-за политической рекламы в городе
14 августа 2020, 10:58
Депутата черкасского городского совета Романова облили "кровью"
13 августа 2020, 17:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »