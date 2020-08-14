Мэр Черкасс Бондаренко назвал имена членов своей команды

В его команде будет много предпринимателей

В его команде будет много предпринимателей

Фото: vycherpno

Черкасская организация партии "За будущее", в которую недавно вступил мэр города Анатолий Бондаренко, сейчас проводит внутренний праймериз.

Об этом Бондаренко заявил во время пресс-конференции 14 августа, передает RegioNews.

По его словам, после проведения праймериз будет сформирована команда, с которой мэр Черкасс пойдет на местные выборы 25 октября.

Анатолий Бондаренко также назвал фамилии людей, которые уже сейчас вошли в команду партии "За будущее".

В частности, это врач Тимофей Тронц, заведующая ДНЗ №19 Лидия Яромленко, генеральный директор ОАО "Юрия" Виталий Пустовит, директор СШ №17 Дмитрий Бунякин, директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась, общественная активистка Ирина Ткаченко.

Бондаренко добавил, что в его команде будет много предпринимателей.

В нашей команде председатель союза АТО Черкасской области Станчук, в нашей команде АТОвец Геннадий Шевченко. Это не значит, что все эти люди будут идти в депутаты или станут депутатами. Но это наша команда, с которой мы будем развивать город", - сказал мэр Черкасс.

Бондаренко подчеркнул, что в команде преобладают женщины, среди них в частности действующие депутаты Елена Шевченко и Татьяна Чоронобиль.

Напомним, депутаты Черкасского городского совета уволили заместителя мэра Бондаренко, за это решение проголосовали 33 избранники.