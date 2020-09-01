В Раде назвали главные вызовы для текущей сессии парламента

Основные вызовы, которые будут стоять перед парламентом - это вторая волна коронавируса, глобальный экономический кризис и местные выборы

Основные вызовы, которые будут стоять перед парламентом - это вторая волна коронавируса, глобальный экономический кризис и местные выборы

Фото: из открытых источников

Во вторник, 1 сентября, стартовала четвертая сессия Верховного Совета девятого созыва, во время которой председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал три главных вызова для парламента на текущей сессии.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Перед нами будут стоять важные вопросы и в дальнейшем. Пожалуй, три главных, которые сейчас можно определить, - это вторая волна коронавируса... Другой вопрос, который также тянется и связан с первым, - это глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год", - сказал Разумков.

Он надеется, что парламент и правительство своевременно сделают все зависящее от них для принятия бюджета.

"Третий вопрос, который также будет серьезным вызовом для Верховного Совета 9-го созыва этой сессии, - это местные выборы. И я сейчас говорю не о том законодательстве, которое мы принять, и о тех изменениях, которые еще необходимо будет сделать, я говорю о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом. Всегда при принятии решений будет политический аспект. Но мне бы очень хотелось, чтобы даже во время избирательной кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей будет оставаться или не будет оставаться с нами", - подчеркнул спикер.

Так, он отметил, что государственная позиция должна превалировать над вопросом рейтингов.

Разумков добавил, что за год работы этой Верховной Рады она смогла принять почти 150 законов конституционным большинством.

Напомним, ранее спикер ВР сообщал, что Рада изменит свой календарный план через местные выборы.