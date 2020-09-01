В Раде хотят отменить обязательный выход на пенсию в 60-65 лет на госслужбе

Эта идея уже обсуждалась с президентом Владимиром Зеленским

Эта идея уже обсуждалась с президентом Владимиром Зеленским

Фото из открытых источников

Парламентский комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов готовит законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе по достижению возраста 60-65 лет.

Об этом сообщила председатель этого комитета, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то в 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. Одновременно 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", - объяснила она.

Третьякова отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию.

"Более того, пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", - добавила председатель комитета.

По ее словам, такую идею уже обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Третьякова также сообщила о замысле создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например на бесплатное посещение музеев, авиаперелеты и т. д", - уточнила председатель комитета.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Украине повысят пенсии для 1,6 млн человек.

Также стало известно, что Минсоцполитики разрабатывает программу повышения пенсий.