В "Слуге народа" планируют разрешить ЦИК проводить социологические опросы

Для этого будут внесены изменения в закон о ЦИК

Для этого будут внесены изменения в закон о ЦИК

Фото: flickr

Фракция "Слуги народа" в парламенте хочет, чтобы Центральная избирательная комиссия проводила свои социологические опросы.

Об этом во время заседания Комитета по вопросам организации государственной власти заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

У нас была дискуссия еще на этапе разработки кодекса и мы почему-то это забыли, но ЦИК иногда нуждается в этом полномочии, особенно сейчас, когда у нас ситуация эта с COVID. Мы предлагаем им дать полномочия проводить опросы общественного мнения", - сказал Корниенко.

По его словам, это нововведение предлагается ввести путем внесения изменений в статью 17 закона о ЦИК.

Таким образом, ЦИК сможет по предложениям органов государственной исполнительной власти принимать решения и обеспечивать организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения во время общегосударственных и местных выборов.

Порядок проведения опросов будет устанавливать ЦИК, комитет поддержал поправку "Слуги народа".

Напомним, ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии.