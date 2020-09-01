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01 сентября 2020, 14:39 9

В "Слуге народа" планируют разрешить ЦИК проводить социологические опросы

01 сентября 2020, 14:39 9
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Для этого будут внесены изменения в закон о ЦИК
Для этого будут внесены изменения в закон о ЦИК
Фото: flickr
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Фракция "Слуги народа" в парламенте хочет, чтобы Центральная избирательная комиссия проводила свои социологические опросы.

Об этом во время заседания Комитета по вопросам организации государственной власти заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

У нас была дискуссия еще на этапе разработки кодекса и мы почему-то это забыли, но ЦИК иногда нуждается в этом полномочии, особенно сейчас, когда у нас ситуация эта с COVID. Мы предлагаем им дать полномочия проводить опросы общественного мнения", - сказал Корниенко.

По его словам, это нововведение предлагается ввести путем внесения изменений в статью 17 закона о ЦИК.

Таким образом, ЦИК сможет по предложениям органов государственной исполнительной власти принимать решения и обеспечивать организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения во время общегосударственных и местных выборов.

Порядок проведения опросов будет устанавливать ЦИК, комитет поддержал поправку "Слуги народа".

Напомним, ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии.

опрос Слуга народа ЦИК социология Александр Корниенко
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