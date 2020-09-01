Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Фото: СБУ

В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины) организатору финансовой пирамиды и его соучастникам.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, речь идет о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.

Следствие установило, что к организации финансовой пирамиды причастны более 20 лиц и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Организаторы пирамиды, чтобы легализовать средства, успели приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью свыше $250 млн.

Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовую учреждение для получения надпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.