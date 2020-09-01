09:49  01 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения
08:44  01 сентября
ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 13:19 5

Экс-глава "Укроборонпрома" не указал в декларации квартиру за $700 тысяч, - СМИ

01 сентября 2020, 13:19 5
Читайте також українською мовою
Бывший чиновник не указал в декларации имущество жены
Бывший чиновник не указал в декларации имущество жены
Читайте також
українською мовою

Экс-гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин не указал в своих декларациях гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $700 000.

Об этом говорится в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом", передает RegioNews.

Сообщается, что на протяжении последних пяти лет работы в оборонном концерне Букин отмечал в своих декларациях, что не имеет ни жены, ни детей, а живет то у родителей, то на съемной квартире.

Однако осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Букину о подозрении в недостоверном декларировании. Следствие установило, что экс-гендиректор оборонного концерна не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

По данным программы, речь идет об Ольге Курчинской и ее квартире в новостройке по адресу Механизаторов (Шаповала) 2. Это 4-комнатную квартиру, площадью 170 кв.м. Курчинская получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

Вместе с тем, по словам бывшей гражданской жены экс-владельца квартиры, Оксаны Левченко, перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми указанное помещение еще полгода арендовали. Левченко рассказала программе, что эти двое жили семьей, Букина Курчинская называла гражданским мужем, одного из детей - их общим сыном.

Собственно в сам договор аренды была вписана вся семья, расплачивался за аренду на год вперед, по словам Левченко, сам Букин, а также электронику в доме якобы приходили чинить рабочие с ГК "Укрспецэкспорт" (компания из структуры концерна УОП, которую Букин возглавлял в 2015 -2018).

Осенью 2015 года, рассказала Левченко, арендаторы согласились выкупить квартиру. Цену согласовали около 700 тыс долл. - более 300 стоила сама квартира в новостройке и столько же, утверждает Левченко, она вложила в ремонт, мебель и технику.

Однако процесс затягивался, поскольку Оксана хотела официальные продажи, а "покупатели" предлагали оформить передачу права собственности в силу договора дарения. В конце концов квартиру таки переоформили через дарственную.

Ни Курчинская, ни эта квартира, ни расходы на его аренду в декларации Букина за 2015 год не фигурировали. Отсутствуют гражданская жена, ее собственность (земля и две машины), собственность дочери (квартира на Грушевского, также оформленная через дарственную) и в последующих декларациях. Единственное, что Букин все же задекларировал уже после объявления подозрения - это сына, по данным программы и следствия - общего с Курчинской.

Букин комментировать эту историю программе отказался, поскольку сейчас идет суд (расследование завершено, дело передано в суд, заседание назначено на сентябрь).

Одним из доказательств, на которые в судах опирается НАБУ, является гражданское дело об опеке над дочерью Курчинской от первого брака. Еще в 2016 году она через суд лишила отца девочки родительских прав.

В суде аргументировала так: он с самого рождения девочки - в колонии, где отбывает пожизненное, с дочерью не общается, зато в нее давно новый муж, который и выполняет обязанности отца по отношению девочки - по данным судебных дел речь шла о Павле Букине.

Как только Букину объявили о подозрении, лишенный еще в 2016 году родительских прав заключенный совершил попытку отменить решение об опеке, однако неуспешно из-за пропущенных сроков.

Напомним, 11 августа НАЗК начало проверку деклараций заместителей министров.

20 августа НАЗК взялось проверять декларации еще ряда чиновников.

суд подозрение деньги декларации Укроборонпром
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »