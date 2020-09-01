Шмыгаль рассказал о причинах закрытия границы для иностранцев
Правительство приняло решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса.
Об этом в эфире канала "1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, границы для иностранцев откроют, если в течении двух недель будет наблюдаться спад заболеваемости.
Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что въезд разрешен иностранцам, которые приезжают в страну для обучения или ведения бизнеса.
Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - добавил глава правительства.
Напомним, Шмыгаль заявил, что государство закупит маски для учеников, если родители не смогут.