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01 сентября 2020, 10:17 4

Шмыгаль рассказал о причинах закрытия границы для иностранцев

01 сентября 2020, 10:17 4
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Фото: Кабмин
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Правительство приняло решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса.

Об этом в эфире канала "1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, границы для иностранцев откроют, если в течении двух недель будет наблюдаться спад заболеваемости.

Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что въезд разрешен иностранцам, которые приезжают в страну для обучения или ведения бизнеса.

Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - добавил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль заявил, что государство закупит маски для учеников, если родители не смогут.

коронавирус Кабмин карантин иностранцы граница Денис Шмыгаль
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