Шмыгаль рассказал о причинах закрытия границы для иностранцев

В Украине наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19

В Украине наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19

Фото: Кабмин

Правительство приняло решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса.

Об этом в эфире канала "1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, границы для иностранцев откроют, если в течении двух недель будет наблюдаться спад заболеваемости.

Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что въезд разрешен иностранцам, которые приезжают в страну для обучения или ведения бизнеса.

Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - добавил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль заявил, что государство закупит маски для учеников, если родители не смогут.