Шмигаль розповів про причини закриття кордону для іноземців

В Україні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19

В Україні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19

Фото: Кабмін

Уряд прийняв рішення про закриття кордонів для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу.

Про це в ефірі каналу "1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, кордони для іноземців відкриють, якщо упродовж двох тижнів буде спостерігатися спад захворюваності.

Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала рости", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що в'їзд дозволено іноземцям, які приїжджають в країну для навчання або ведення бізнесу.

Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців в нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", - додав глава Уряду.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть.